«صنع الله»: اطلعتُ «ستيفاني» على تراكم ديوننا وشح مواردنا المالية

استقبل رئيس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، والوفد المرافق لها.

خلال اللقاء، اطلع المهندس صنع الله، المستشارة ويليامز على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من أبرزها تراكم الديون وشحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير أعمال القطاع والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة، بحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط.

وفي هذا الصدد، أعربت المستشارة ويليامز عن إعجابها بالعمل البطولي والوطني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لأجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط.

وأكدت ستيفاني، ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني لتأمين قوت الشعب الليبي، المصدر شبه الوحيد للدخل وهو “النفط”، والذي يمثل 97 ٪ من إيرادات الدولة الليبية.

وشددت على ضرورة دعم هذه المؤسسة والوقوف إلى جانبها للحفاظ على وحدة واستقلال “ليبيا” والوصول بها إلى بر الامان.