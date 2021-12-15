عمال الكهرباء يحتجون عقب اعتقال رئيس نقابتهم في طرابلس

نظم عدد من العاملين بالشركة العامة للكهرباء، بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية؛ للتضامن مع رئيس النقابة العامة لعمال الشركة مسعود ناجي، الذي اعتقلته إدارة البحث الجنائي، عقب شكوى تقدم بها مدير عام الشركة ضده.

وندد عمال الشركة، في وقفات احتجاجية مختلفة، نظموها في عدد من المدن، بما أسموه “إجراءً تعسفياً” استهدف ناجي، داعين الحكومة للإفراج عنه، واحترام الحق النقابي لعمال الشركة، بعد أن أعلنت النقابة في وقت سابق، إيقاف العمل حتى تحقيق المطالب المتعلقة برفع المرتبات، وتحسين بيئة العمل.

يذكر أن عناصر تابعة للبحث الجنائي، ألقت أمس الإثنين، القبض على رئيس نقابة عمال الكهرباء، مسعود ناجي، بأمر من النيابة العامة، وهو في طريق عودته إلى منزله في مدينة طرابلس.

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