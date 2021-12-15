تقرير.. واشنطن على وشك إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

في واشنطن، انطلقت مساعي جديدة لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بعدما تقدم السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، تيد كروز، والنائب الجمهوري في مجلس النواب، ماريو دياز، تقدما بمشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

ويحظى المشروع برعاية 15 نائبا من مجلسيّ الشيوخ والنواب ويتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تشملها المعايير القانونية للتصنيف كتنظيم إرهابي.

السيناتور تيد كروز قال عند تقديم مشروع القانون ان “النواب لديه واجبا تجاه محاسبة الاخوان على دورهم في الترويج وتمويل الإرهاب في جميع انحاء الشرق الأوسط”.

فيما قال نواب اخرون يدعمون المشروع ان “الجماعة منذ تأسيسها دأبت على التحريض على الإرهاب، ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى وان تصنيفها إرهابية سيفرض عقوبات قاسية من شأنها الحد من قدرة الجماعة على نشر ايديولوجياتها المليئة بالكراهية حول العالم”.

ركزت كلمات النواب هنا على دور الجماعة الفكري باعتبارها الأصل الذي خرجت منه اغلب التنظيمات المتطرفة في العالم كالقاعدة وداعش، وهو ما اعترف به زعماء بجماعة الاخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

ركز النواب أيضا على دور الجماعة في الترويج لخطاب التطرف والكراهية، فبعض اذرع الجماعة لا تنفذ الاعمال الإرهابية بنفسها.

بل تقوم بدور تحريضي يشجع على العنف لتترك خطاب الكراهية يتفاعل بين التنظيمات المتطرفة التي تتولى تطبيقه على ارض الواقع.

غير ان هذا لا يعفي جماعة الاخوان من المسئولية في نهاية المطاف، وهو ما سبق وانتقده رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون الذي أدان في احد خطاباته تحريض الاخوان الطائفي ضد المسيحيين ومحاولتهم التعتيم على جرائم تنظيم داعش الإرهابي في مصر قبل سنوات.

ولعل ما شهدته مصر من اعمال عنف قبل سنوات قليلة يؤكد خطورة الجماعة سواء على صعيد ما تتبناه من أفكار أو التنظيمات السرية التابعة لها او تستلهم افكارها والتي قامت بعشرات العمليات الإرهابية في البلاد مثل ما تسمى بحركة “حسم” التي ادرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

فيما كانت جماعة الاخوان تؤيد نهجها الإرهابي وتروج له، وكان من اللافت أن السيناتور تيد كروز انتقد الإدارة الامريكية لسعيها الافراج عن ستة عشر من قيادات الاخوان في مصر، مؤكدا ان هؤلاء مدانون في جرائم إرهابية، واستعرض جانبا من سجلاتهم الاجرامية.

في المحصلة تظل جماعة الاخوان تحت مجهر صناع القرار والمشرعين في واشنطن، ولعل الدور الذي ما زالت تقوم به في نشر الأفكار المتطرفة والتحريض على العنف غير خاف على احد، وما زالت العديد من العواصم الغربية تسعى لمحاصرة نشاط الجماعة، بعدما تأكدت انها لم تنتج للعالم سوى المزيد من التنظيمات المتطرفة.

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