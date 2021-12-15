سفير ليبيا بالأردن ينقل المكتب الصحي لمقر السفارة بالعاصمة عمان بعد التشكيل الجديد

قالت سفارة ليبيا بالأردن، إنه عقب الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بشأن تفعيل المكتب الصحي، وبناءً على تعليمات السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الاحد ، إلى رئيس المكتب الصحي، بضرورة نقل المكتب الصحي الى مقر السفارة الليبية في العاصمة عمان، فقد باشر المكتب الصحي عمله بشكل فعلي اليوم الثلاثاء من مقره الجديد في السفارة الليبية بمنطقة “الشميساني “، بعدما جرى نقله من من منطقة ” عبدون ” .

وأضافت السفارة في إيجاز صحفي، أصدر السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري تعليماته للمكتب الصحي للنظر بشكل عاجل في معالجة الحالات الإنسانية الصعبة بشكل فوري وإخطار الجهات الليبية المعنية بالخصوص.

وكان سفير ليبيا لدى الأردن قرر إقالة مدير المكتب الصحي بالمملكة وعدد من المسؤولين قبل أيام بعد التحقيق فى وقائع نسبت إليهم.