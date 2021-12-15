“معيتيق”: سيطرة المصالح الشخصية على المشهد لم تتح الفرصة لتطوير الجيش

قال عضو المجلس الرئاسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق: إن المصالح الشخصية الضيقة سيطرت على المشهد خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ولم تتح بدورها فرصة لتطوير الجيش الليبي، بما يتناسب مع المتغيرات الدولية.

وأشار معيتيق، في حوار مع وكالة سبوتنيك، إلى ضرورة انتباه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى تغيرات الاستراتيجيات العسكرية الأمنية، بعيداً عن النظرة التقليدية للجيوش، مبيناً أن هذه التغيرات تمثل تحدياً حقيقياً للجنة ولأي رئيس وبرلمان وحكومة مقبلة، كل وفق اختصاصه.

وبيَّن المرشح الرئاسي في حواره، أن ليبيا عانت من أزمات متعددة ومتلاحقة في كثير من الأحيان، موضحاً بأن الأزمات المتعلقة بالخدمات الأساسية، ولدت مما وصفه بـ”تعنت طرف سياسي ومحاولة فرض واقع”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أغلبها أزمات مركبة، وكان التأثير الاقتصادي والسياسي واضحاً في الاجتماعية منها، حسب تعبيره.

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