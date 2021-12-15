السفير المصري للسايح: الحكومة المصرية تؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى، وذلك بديوان المجلس.

واستعرض الاجتماع جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، لما تعكسه على سلم واستقرار المنطقة العربية، كما ناقش الاجتماع التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين على الساحة المصرية من المشاركة في عملية الاقتراع.

ومن جهته أكد مصطفى دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

