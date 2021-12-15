المشري لـ”وليامز”: المجلس الأعلى للقضاء خالف القانون

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الثلاثاء، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة، رصدتع “الساعة 24″، فإن المشري قال إنه تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية على حد زعمه.

ورأى القيادي الإخواني رئيس مجلس الدولة أن “السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس”.

وأضاف المشري أن “المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية”.