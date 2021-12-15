الاشتباكات المسلحة تدفع جامعة سبها لتعليق الدراسة

أعلنت جامعة سبها، تأجيل الدراسة في كليات الجامعة الواقعة داخل مدينة سبها، مع تعليق العمل بجميع المرافق بالجامعة داخل نطاق المدينة، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وعزت الجامعة في بيان عبر منصتها الإعلامية، إيقاف الدراسة للوضع الأمني الراهن الذي تمر به مدينة سبها، وما تشهده المدينة من خروقات أمنية، معلنة عزمها استئناف الدراسة السبت القادم.

وحملت إدارة الجامعة الجهات الأمنية، والجهات العسكرية المسؤولية الكاملة في الحفاظ على ممتلكات الجامعة، وجميع مرافقها الحيوية الواقعة داخل مناطق التوتر الأمني في المدينة، داعية الأطراف المتنازعة لتغليب لغة العقل، والحوار، ونبذ لغة الفتنة، والخلاف.

وفي ذات السياق، طالبت المتحدثة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، في نداء عبر 218، الأطراف المتصارعة في المدينة، تجنيب مداخل ومخارج المركز الصراع المسلح، لضمان سلامة الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسهولة وصولهم لأداء أعمالهم في أقسام المركز.

يذكر أن مدينة سبها تشهد هدوءاً حذراً، عقب اشتباكات مسلحة بين فصيلين عسكريين، فجر الثلاثاء، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، تسببت في حركة نزوح من منطقة القرضة وسط المدينة.

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