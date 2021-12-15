وليامز تؤكد لـ”اللافي” ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالشأن الليبي، “ستيفياني ويليامز” التي ثمنت جهود المجلس الرئاسي لإنجاح العملية السياسية وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، تم خلال اللقاء استعراض جهود البعثة الأممية، لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.

وأكد النائب خلال اللقاء، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر في الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

فيما أكدت “ويلياميز” على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي ، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرةً إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+5″، لضمان أمن واستقرار البلاد.