مازن يستعرض مع ويليامز خطط وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات

استعرض وزير الداخلية خالد مازن، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، خطة الوزارة التي وضعتها لتأمين وحماية الانتخابات المرتقبة.

وجدد مازن عزم وزارته على أداء مهامها، من أجل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، معتبراً أن الأحداث الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر تهدد الاستقرار، معرجاً على دور الغرفة الرئيسية، والغرف الفرعية البالغ عددها 25 غرفة في حماية وتأمين العملية الانتخابية.

وأكدت ويليامز من جانبها، على التواصل مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، من أجل إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين مازن وويليامز اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس وبحث ملف الاستحقاق الانتخابي وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

جدير بالذكر أن مازن حذر في وقت سابق من أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة، وهو ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية.

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