النويري: مجلس النواب لم يحل قانون هيكلة النظام القضائي إلى أي جهة

أكد رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري أن البرلمان لن ولم يتدخل في السلطة القضائية.

وعلّق النويري على قانون هيكلة النظام القضائي، قائلا: “إن ما يحدث من لغط سببه أبناء السلطة القضائية أنفسهم”، لافتا إلى أن “مجلس النواب عاكف على تصحيح الأوضاع بما يتوافق والقانون”، نافيا “إحالة القانون لأي جهة كانت”.

وشدد رئيس النواب المكلف في تصريحات صحفية، على أن “المؤسسة القضائية هي صمام الأمان والحصن الأخير لكل الليبيين”، متابعا: “نأمل من كل الأطراف التحلي بالمسؤولية وصون هذه المؤسسة وإبعادها عن كل المماحكات والتقاطعات السياسية”.

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