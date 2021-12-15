“الليبية للموانئ” تبحث إنشاء قاعدة إمداد بحري بمدينة زوارة

بحثت الشركة الليبية للموانئ في اجتماع، عقدته الثلاثاء، سبل تفعيل قرار وزارة المواصلات؛ بشأن الإذن لمصلحة الموانئ والنقل البحري، بإنشاء قاعدة إمداد بحري بمدينة زوارة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولو ميناء زوارة البحري، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة، متطلبات ومراحل إنشاء قاعدة الإمداد وتجهيز البنية التحتية، لرصيف الخدمات، وتعميق حوض الميناء، ورصف بعض الساحات.

واطلع المجتمعون، على عرض مقدم من إحدى الشركات الدولية المتخصصة في مجال الخدمات البحرية والنفطية، تمهيداً لترسية العطاء لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة.

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