بحضور وزيرة العدل.. تدشين المرحلة الثانية من المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والعدل

عقدت اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس اجتماع مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم وبحضور الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسفراء دول “إيطاليا ، ألمانيا ، هولندا ، فرنسا” وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل.

وتناول الاجتماع الذي افتتحته وزير العدل مناقشة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والعدل، وتدشن المرحلة الثانية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق حي الأندلس بطرابلس العديد من البنود الهامة من بينها تعزيز الشراكة والتأكيد على استكمال المنظومة النمطية الإدارية والمالية لوزارتي الداخلية والعدل, بالإضافة إلى البند الخاص بمنظومة النظام المتكامل لإدارة وتتبع ملف القضايا منذ رفع الدعوة الجنائية إلى حين الفصل فيها، ومراحل الاستدلال التي تسبق رفع الدعوة، لتبني استراتيجية جديدة تقوم أساساً على العمليات الاستباقية والنوعية والتنسيق المحكم بين المؤسستين الأمنية والعدلية.

وعلى هامش الاجتماع تم استلام معدات وتجهيزات ضمن مخرجات المشروع في المرحلة الأولى.

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