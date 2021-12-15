وليامز: أكدت للمشري على ضرورة احترام مطلب الشعب القاطع بإجراء الانتخابات

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” أنها أكدت لخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء الانتخابات.

وقالت ويليامز في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” في لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، ناقشنا آخر التطورات في ليبيا، كما تبادلنا الآراء حول الطريق إلى الأمام فيما يخص العملية الانتخابية، وشددتُ بدوري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية”.

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” أمس الثلاثاء، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة، رصدته “الساعة 24″، فإن المشري قال إنه تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية على حد زعمه.

ورأى القيادي الإخواني رئيس مجلس الدولة أن “السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس”.

وأضاف المشري أن “المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية”.