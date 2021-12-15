أبوجناح: يجب تسهيل إجراء الصيانة اللازمة لمحطات الكهرباء

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي ” للوقوف على احتياجات الشركة.

واطلِع ” أبوجناح ” خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطات التي تحت قيد الإنشاء، وعلى المشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، ومتابعة صيانة المحولات وغرف التوزيع.

كما استعرض الاجتماع مقترح منح علاوة للمهندسين والفنيين بالشركة العامة للكهرباء والذي سيطرح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تقديرا للمجهودات التي يبذلها العاملين بالشركة.

من جانبه أشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تفعيل المشروعات وتحديد بداية تنفيذها، إضافة إلى بحث سبب معالجة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه شركة الكهرباء.

كما أكد على دعم الحكومة لشركة الكهرباء وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل عملها، وتسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود الجديدة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات، مشدّدا على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

وحضر الاجتماع وزير الشباب ” فتح الله الزني ” ومستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء ” أسامة الضراط “.