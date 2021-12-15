وليامز: أوضحت لـ”اللافي” مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على حسابها الرسمي في تويتر :” التقيت مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، حيث أوضحت هدف مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية”.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، قد قالت في وقت سابق على حسابها الرسمي في تويتر ، أنها أكدت لخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء الانتخابات.

وقالت ويليامز في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” في لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، ناقشنا آخر التطورات في ليبيا، كما تبادلنا الآراء حول الطريق إلى الأمام فيما يخص العملية الانتخابية، وشددتُ بدوري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية”.