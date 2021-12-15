«ستيفاني»: استمعت لخطط وزير الداخلية لـ «تأمين الانتخابات»

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على حسابها الرسمي في تويتر: “أتيحت لي اليوم فرصة للاستماع إلى وزير الداخلية خالد مازن حول التخطيط والاستعدادات لتأمين الانتخابات الليبية”.

وأضافت؛ “ناقشتُ معه أيضًا الوضع الأمني العام في ليبيا والسبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بها الأجهزة الأمنية الليبية”.

وكانت ستيفاني وليامز، قد التقت في وقت سابق عبد اللافي، وقالت في تغريدة عبر حسابها؛ ” التقيت مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، حيث أوضحت هدف مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية”.

والتقت أيضًا خالد المشري، وغردت قائلة:” في لقائي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة ، خالد المشري، ناقشنا آخر التطورات في ليبيا، كما تبادلنا الآراء حول الطريق إلى الأمام فيما يخص العملية الانتخابية، وشددتُ بدوري على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية”.