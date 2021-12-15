مكتب النائب العام: إضراب موظفي مصرف الجمهورية “جرم جنائي”

أخبار ليبيا 24

وصف مكتب النائب العام إضراب موظفي مصرف الجمهورية بـ “الجرم الجنائي”، مطالبا مدير عام المصرف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسن سير العمل، واستمرار كافة فروع المصرف في تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي مخاطبة وجهها إلى مدير المصرف عزا المكتب ذلك على خلفية اعتزام بعض موظفي المصرف القيام بما وصفه بالعصيان مدني والدخول في إضراب مفتوح.

واعتبر المكتب أن ما سيقدم عليها موظفو المصرف يشكل جرم جنائياً يستوجب المعاقبة عليه.

وذلك بما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات الليبي.

وطلب المكتب الموظفين الذين أوردهم مدير المصرف في بلاغه، بالمثول للتحقيق بمقر المكتب يوم الأربعاء، وموافاته بما يفيد بتبليغهم.

يذكر أن المادة 238 من قانون العقوبات الليبي، تبين العقوبات التي تقع في حق الموظفين العموميين.

حيث أنه في حال تركوا مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيرا متواصلا منتظما.

متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، فيقع عليهم السجن والغرامة المالية.