بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء ممطرة على أغلب المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق مع وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر خاصة الممتدة من مصراتة حتى سرت، و احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق, تتحول يوم الغد إلي جنوبية غربية علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 18) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الغربي، و من المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق، ولازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15- 18) مْ ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 18) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 18) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).