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السني: ناقشت مع رئيسة مجلس الأمن في الشهر المقبل أوضاع ليبيا السياسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد طاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أنه بحث مع مُنى جّول، مندوبة النرويج، خبرة بلادها الدبلوماسية لدعم برامج الدولة نحو الاستقرار.

وقال السني في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لقاء مثمر مع مُنى جّول، مندوبة النرويج قبل ترأسها مجلس الأمن الشهر المقبل”.

وأضاف “تم نقاش الأوضاع السياسية في ليبيا والتحديات الراهنة، وتبادل الآراء عن كيفية الاستفادة من خبرة النرويج الدبلوماسية لدعم برامج الدولة نحو الاستقرار كونها عضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام”.

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صحيفة الساعة 24

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