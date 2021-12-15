ليبيا تسجل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

سجلت ليبيا، أمس الثلاثاء، 488 إصابة بفيروس كورونا، منها 99 حالة حرجة، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب النشرة اليومية للمركز، اليوم الأربعاء، تماثل للشفاء 920 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12% من إجمالي 4040 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3552 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 379 ألفًا و816 حالة، منها 7157 حالة نشطة، بينما تعافى 367 ألفًا و83 حالة، وسُجلت 5576 حالة وفاة بالمرض في البلاد.