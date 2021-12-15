سميو: إقبال المواطنين على أخذ التطعيمات متوسط

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن المركز بدأ منذ أسبوعين في تطعيم الجرعة التعزيزية الثالثة المضادة لفيروس كورونا.

سميو وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء، أشار إلى أن الفئات الثلاثة المستهدفة للتطعيم بالجرعة التعزيزية هي من كان فوق سن الـ50، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملون في القطاع الصحي، شرط مضي ستة أشهر على الجرعة الثانية من أي نوع.

وأوضح أن اللقاح المتوفر حاليًا بمراكز التطعيم هو اللقاح الصيني “سينوفارم” وهناك كمية من “فايزر” تعطى فقط للحوامل.

ولفت إلى أن تطعيم طلبة المدارس من سن 12 إلى 17 سنة يتم داخل مراكز التطعيم، وليس في المدارس.

وأضاف: “ننتظر وصول شحنات أخرى من اللقاح الأميركي فايزر نهاية الشهر”.

سميو أشار إلى أن الإقبال على أخذ التطعيمات من قبل المواطنين يعتبر متوسطًا، مطالبًا المواطنين بضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا؛ للحد من انتشار الفيروس.

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