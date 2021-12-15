“السايح” يستعرض مع السفير المصري تحضيرات العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، يوم أمس الثلاثاء، تامر مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا.

وناقش الطرفان، في الاجتماع، الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي، وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية لليبيين المقيمين في مصر؛ من أجل المشاركة في عملية الاقتراع.

من جهته، أكد “مصطفى” دعم الحكومة المصرية للمسار الديمقراطي في ليبيا، وأثنى على جهود المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات.

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