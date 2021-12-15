السوق الرسمية: استقرار الدولار وارتفاع الإسترليني وتراجع اليورو

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا إلى 6.09 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، في حين انخفض سعر اليورو قرشًا إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار أمس.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.60 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشًا لتسجل 0.31 دينار من 0.32 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما هبط الدينار التونسي قرشًا إلى 1.57 دينار من 1.58 دينار أمس.

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