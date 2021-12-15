“لافروف”: التأجيل المحدود للانتخابات لن يكون مشكلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع القناة المصرية العاشرة، إن روسيا تأمل في إجراء الانتخابات في ليبيا كما هو مقرر في 24 ديسمبر، غير أن التأجيل “المحدود” لن يكون مشكلة.

وأضاف “لافروف” أن أولوية روسيا ليست التقيد بموعد نهائي رسمي ، بل جعل الانتخابات عملية جوهرية، بحيث يتسنى لجميع القوى السياسية أن تشارك، مؤكداً أن روسيا ستعترف بنتائج الانتخابات أياً تكن، داعياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عدم التدخل في الشؤون السيادية لليبيا.

ورداً على سؤال بخصوص المترشحين الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة؛ قال “لافروف” إنه “لا يحق له التحدث باسم الشعب الليبي، بل يجب ترك الليبيين يقررون بأنفسهم”، مضيفاً أن ضمان شفافية ودقة العملية الانتخابية يكون من قبل الليبيين أنفسهم، داعياً السياسيين الليبيين إلى “التحلي بالشجاعة للاعتراف بخيار شعبهم”.

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