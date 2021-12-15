«ستيفاني» خلال لقائها وزيرة العدل: شددنا على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على حسابها الرسمي في تويتر: “التقيت بوزيرة العدل، السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وأثنيتُ على جهودها في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون”، مردفة؛ “وشددنا سوياً على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء”.

وكانت ستيفاني وليامز، قد التقت في وقت وزير الخارجية خالد مازن وقالت: “أتيحت لي اليوم فرصة للاستماع إلى وزير الداخلية خالد مازن حول التخطيط والاستعدادات لتأمين الانتخابات الليبية”.

وأضافت؛ “ناقشتُ معه أيضًا الوضع الأمني العام في ليبيا والسبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بها الأجهزة الأمنية الليبية”.

وكانت «وليامز»، قد التقت أيضًا في وقت سابق عبدالله اللافي ، وقالت في تغريدة عبر حسابها؛ ” التقيت مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في طرابلس، حيث أوضحت هدف مهمتي في ليبيا وهي قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية”.