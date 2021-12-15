وليامز تطلع على الوضع الأمني في ليبيا

العنوان-طرابلس

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الثلاثاء، مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن.

وقالت وليامز، إنها أطلعت خلال اللقاء على التخطيط والاستعدادات لتأمين الانتخابات الليبية.

كما ناقش اللقاء الوضع الأمني العام في ليبيا والسبل التي يمكن للأمم المتحدة أن تدعم بها الأجهزة الأمنية الليبية.

يأتي ذلك ضمن عديد اللقاءات التي أجرتها وليامز منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس قبل يومين.

وأعلنت الأمم المتحدة في 07 ديسمبر الجاري تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وجاء التعيين بعد تقديم المبعوث الأممي يان كوبيش استقالة في نهاية نوفمبر.