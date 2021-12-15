بوراس: مفوضية الانتخابات هي المعنية بقرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي من عدمه

ليبيا- أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن مهمة المجلس إصدار القوانين فقط، وأن مفوضية الانتخابات معنية بقرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي من عدمه.

ووفقًا لما نشرته قناة فبراير الفضائية واطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضحت بوراس أن مجلس النواب شكل لجنة قانونية للتواصل مع مفوضية الانتخابات بشأن التطورات التي تحدث مع عماد السايح رئيس المفوضية؛ لأنه هو مالك المشروع الأساسي على حد تعبيرها.

وأشارت بوراس إلى تطورات سياسية وأمنية وقضائية متوقعة بعد عودة ستيفاني ويليامز إلى المشهد في ليبيا بصفة مستشارة لأمين عام الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية.

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