“الدفاع” تشارك في اجتماعات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

شاركت وزارة الدفاع، من خلال مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومكتب المدعي العام العسكري، في فعاليات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، التي أُقيمت في تونس خلال الفترة من 13-14 ديسمبر 2021م.

وناقش المجلس، في اجتماعاته، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومدى جدوى انضمام ليبيا إليه، وسبل تعزيزه بآلية وطنية فاعلة.

يُذكر أن عدداً من المسؤولين في الوزارات المعنية، ونقابة المحامين، والمجلس الأعلى للقضاء؛ قد مثّلوا ليبيا في اجتماعات المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية