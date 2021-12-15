وليامز تؤكد على أهمية نزاهة واستقلال القضاء

أخبار ليبيا 24

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبدالرحمن.

وأثنت وليامز، على جهود الوزيرة في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون.

وأكد الطرفان وفق تغريدة وليامز عبر تويتر، اليوم الأربعاء على أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء.

يأتي ذلك ضمن عديد اللقاءات التي أجرتها وليامز منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس قبل يومين.

وأعلنت الأمم المتحدة في 07 ديسمبر الجاري تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.