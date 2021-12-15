فيصل الشريف لـ«الحافي»: افتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا و«خلّيها تعجج»

طالب فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، محمد الحافي، بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، قائلا: «خلّيها تعجج».

وقال الشريف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نتمنى يوصل هالمقترح للمستشار الحافي بصفته رئيس الجمعية العمومية للمحكمة العليا، وحتى يرد على برلمان عقيلة الذي أصدر قانون غير دستوري هو القانون رقم 11 لينتزع منه منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف “نقترح عليه يوجه تعليماته بتنفيذ الحكم الصادر عن دائرة استئناف طرابلس بفتح أبواب الدائرة الدستورية ليتم الطعن على جميع قوانين عقيلة ورهطه وكذلك الطعن على القانون رقم 11 الذي نزع منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من الحافي باعتباره غير دستوري”.

وتابع “افعلها يا حافي وخليها اتعجّج، في النهاية فتح الدائرة الدستورية هو حق من حقوق الليبيين الدستورية في التقاضي وإقفالها يشكل جريمة إنكار العدالة، وأن تُفتح في عهدك أفضل من أن يسجل التاريخ عليك بأنك أوصدت بابها وغيرك من جاء بعدك وفتحه”.