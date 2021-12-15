صنع الله لـ رويترز: حولنا أكثر من 16 مليار دولار لحكومة الوحدة الوطنية خلال 7 أشهر

ليبيا – أكد رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله تحويل أكثر من 16 مليار دولار كعائدات نفطية لحكومة الوحدة الوطنية خلال الأشهر الـ7 الماضية.

صنع الله في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء “رويترز” على هامش مشاركته في ورشة عمل بعنوان “الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية” تابعتها صحيفة المرصد،أوضح أن المؤسسة حققت دخلًا ممتازًا جدًا بسبب تحسن أسعار النفط.

وأضاف صنع الله أنه بإمكان مؤسسة النفط بطرابلس أن تحقق أموالًا أخرى خلال الجزء المتبقي من العام 2021، منبهًا لوجود تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا، في وقت يجب فيه على الشركات المستهلكة للطاقة أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة.

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