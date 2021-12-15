طقس ليبيا.. أجواء ممطرة ورياح متقلبة على معظم مناطق ليبيا

تبقى الأجواء ممطرةً على غالبية المناطق الساحلية، خاصةً الساحل الشرقي، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية، بدايةً من مساء يوم الجمعة على مناطق شمال ليبيا.

وعن حالة الطقس للأيام الثلاثة القادمة؛ فستكون مناطق رأس اجدير حتى السماء في سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، قليلة السحب وتتكاثر أحياناً علي بعض المناطق مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية علي بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (15- 18) مْ، ولا تتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الغربي، و من المتوقع حدوث تقلبات جوية، بدايةً من مساء يوم الجمعة.

وفي مناطق الخليج، سهل بنغازي، أمساعد، الواحات ومراده؛ تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلي غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين (15- 18) مْ ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (15- 18) مْ, وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الغد على بعض المناطق.

وفي الكفرة والسرير-وتازربو؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (16- 18) مْ.

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