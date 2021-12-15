عقب تسجيل شبهات فساد في إنفاقها.. ديوان المحاسبة يُجمد حسابات إيرادات رسوم النقد الأجنبي

العنوان-طرابلس

قرر ديوان المحاسبة بطرابلس تجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والمفروضة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (1300) لسنة 2018م.

وأجاز قرار الديوان رقم (777) لسنة 2021 استثناء التجميد إحالة القيم المتبقية بحسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

ونصت المادة الثالثة من القرار الممهور بتوقيع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي، على أن ينفذ القرار من الجهات المختصة من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن قرار تجميد الحسابات يأتي عقب تسجيل شبهات فساد وإنفاق في أغراض غير ضرورية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

يذكر أن الحسابات موجودة في مصرف ليبيا المركزي وتصل الأرباح في إيراداتها من مبيعات النقد الأجنبي إلى ما يقارب 3.2 دينار ليبي عن الدولار الواحد.