انعقاد الاجتماع السنوي للأمن والعدل في طرابلس

ترأست وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، بحضور الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسفراء دول إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل؛ الاجتماع السنوي المشترك للأمن والعدل، بفندق حي الأندلس في طرابلس.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشرطة والعدل، وتدشين المرحلة الثانية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الشراكة مع الدول المشاركة، والتأكيد على استكمال المنظومة النمطية الإدارية والمالية لوزارتيْ الداخلية والعدل.

كما تم، على هامش الاجتماع، تسلّم معدات وتجهيزات ضمن مخرجات المشروع في المرحلة الأولى.

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