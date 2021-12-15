تقرير إيطالي: خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 28 ألف مهاجر في عرض البحر

أكد تقرير إيطالي أن خفر السواحل الليبي اعترض 28 ألفا و600 لاجئ ومهاجر في عرض البحر وأعادهم إلى ليبيا، منذ مطلع العام الجاري حتى 6 أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن “عدد المهاجرين واللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا أو مالطا عن طريق البحر، منذ بداية العام الجاري حتى 8 نوفمبر الماضي بلغ حوالي 56700، وهم بذلك أقل من ضعف عدد الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، بطرق وحشية في كثير من الأحيان”، وفق ما نقلته وكالة آكي عن التقرير.

وأشار تقرير مؤسسة «ميغرانتس» التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن هذا الرقم غير مسبوق، وأن العدد الإجمالي لمن تمت إعادتهم إلى ليبيا من المهاجرين منذ عام 2016، تجاوز الـ 100 ألف شخص.

ونفى التقرير حقيقة أن “المراكز الليبية الرسمية التابعة لمديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية وحدها، اكتظت بنحو 10 آلاف شخص، في حين أن العدد لا يكاد يصل إلى 1100 شخصاً حتى شهر يناير الماضي”، مشيرا إلى “تنديد الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باستمرار تعرض سجناء هذه المراكز للتعذيب والعنف وسوء المعاملة”.