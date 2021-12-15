أبوجناح يبحث مع نواب الجنوب مشروع المصفاة وتفعيل المطارات المتوقفة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، مشروع مصفاة الجنوب، والفرص الكبيرة التي ستتاح بتنفيذه، ومنها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس؛ حيث ناقش وضع حلول لمشكلات المواصلات، وتفعيل العمل بالمطارات المتوقفة، وحل مشكلات المشروعات الزراعية في المنطقة الجنوبية، ومتابعة عودة عملها بالشكل المطلوب، حسب بيان على صفحة أبوجناح في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ونوه أبوجناح بضرورة تواصل اللقاءات لمتابعة تنفيذ المشروعات، ومعالجة الأزمات في المنطقة الجنوبية، مشددًا على أهمية إيلاء المنطقة اهتمامًا كبيرًا حتى يتحقق فيها الرخاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا