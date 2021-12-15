معيتيق: ملف توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى معالجة من نوع خاص

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي أحمد معيتيق أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى معالجة من نوع خاص.

تأكيد معيتيق جاء خلال مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى أن ليبيا عانت من أزمات متعددة متنوعة ومتلاحقة ومركبة في كثير من الأحيان، ومنها ما يتعلق بالخدمات الأساسية، مرجعًا ذلك لتعنت طرف سياسي ومحاولة فرض واقع.

وتابع معيتيق: إن أغلب الأزمات مركبة والاجتماعية منها كان التأثير الاقتصادي والسياسي واضحا فيها. مضيفًا بالقول: “لذا فإننا كنا منذ البدء نطالب باتفاق سياسي واضح المعالم يتفق فيه الساسة وكافة الأطراف المشاركة من ذوي التأثير على مستقبل ليبيا بل والسعي لصون حياة كريمة للجميع”.

وأوضح معيتيق أن الاتفاق يعني فهمًا لمفهوم الأمن الشامل وتداخل أبعاد الصراع الجيوسياسية والاجتماعية والغذائية والصحية والاقتصادية، والأخير هو المحرك الرئيس المؤثر والمتأثر، ما يقتضي العمل على تحقيق الاستقرار وأحد أدواته مؤسسات أمنية وعسكرية ذات كفاءة عالية وفق أحدث الأساليب والمنهجيات.

واستطرد معيتيق قائلًا: “توحيد المؤسسة العسكرية الحديثة في أساليبها ومنهجياتها والكفوءة في مجال محدد من الاختصاصات وواجبات يتطلب أن تذكر في الدستور لضمان التوازن بين حماية وسيادة ليبيا وحماية حقوق الانسان وقضايا عدم تسييس المؤسسة وغيرها من الأسس الحديثة”.

وتابع معيتيق بالقول: “لقد عفى الزمن على النظرة التقليدية للجيوش وآن الأوان للتفكير خارج الصندوق وللأسف لأن المصالح الشخصية الضيقة سيطرت على المشهد خلال الـ10 سنوات الأخيرة فلم تتح فرصة التطوير بما يتناسب والمتغيرات الدولية”.

وقال معيتيق: “ولا يخفى على أحد أن الاستراتيجيات العسكرية والأمنية تغيرت تغيرًا دراماتيكيًا، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن تنتبه له مجموعة الـ10 المشكلة وفقًا للمسار الأمني المتفرع من مسارات برلين وكذلك أي رئيس وبرلمان وحكومة مقبلة كل وفق اختصاصه”.

وأشار معيتيق إلى أن تكلفة تكوين وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية على الأساليب والمنهجيات الحديثة تتطلب أموالًا كثيرة للتكنولوجيات الحديثة والتدريب والتعليم في مقابل ضرورة ربط الإنفاق العسكري بالجدوى والنتائج المتحققة منه، وهذا أمر أخر لا يتحدث عنه إلا القليل.

وبين معيتيق ضرورة الانتباه إلى أن الإنفاق العام على توحيد وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية لا بد من تركيز جله على مجالي عمل لهما أولوية في قطاع الأمن والدفاع، وهما حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمنظمة، فضلًا عن الدور التنموي الذي يمكن أن تسهم فيه المؤسسة.

وأضاف معيتيق: إن الانفاق في هذين المجالين يسهم بشكل كبير في توحيد وتطوير القطاع الأمني والعسكري، فيما يجب ربط هذين القطاعين مع مشروع تسريح القوات الداعمة وتأهيل وتدريب وبناء القدرات لهذه الفئة واسعة الانتشار على كافة ربوع ليبيا وإدماجها في الحياة الاقتصادية.

وأوضح معيتيق أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى معالجة من نوع خاص، تتفاوت بين النظرة الكلية في ركيزة مجتمع مطمئن وتفاعلها وتكاملها مع الركيزتين الأولى والثالثة وبين النظرة الخاصة والجزئية حيث أن التحديات سواء على المستوى الوطني أو على مستويات أخرى كبيرة.

وأضاف معيتيق: إن أبرز هذه التحديات التي تعرقل أي مبادرة لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل مستدام، تتمثل في التشابك الاقتصادي والسياسي وأثره على المؤسسة، وإن كانت هناك محاولات جادة فيجب أن توجه نحو المعالجات الحقيقية المستدامة وليس فقط ملامسة سطح الجليد.

واختتم معيتيق بالقول إن كل هذا يرسخ رؤية “تحيا ليبيا” كمبادرة لبناء الثقة بين الجميع حيث أن منطلقاتها وفلسفتها في تركيز التفكير الجمعي الوطني نحو هدف واسع وهو تحقيق التعافي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة.

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