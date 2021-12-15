“مكافحة الأمراض”: 488 إصابة و7 وفيات بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 379 ألفاً و816 حالة، من بينها 99 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 587، عن تعافي 920 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 367 ألفاً و83 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 5,576.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 12%، وذلك بعد فحص 4,040 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,800,442 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 767,126 شخصاً.

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