الليبية للموانئ تعلن عن خروج خزان “سلوق” العائم لتخزين النفط عن السيطرة في حقل البوري

أعلنت مصادر نفطية عن خروج خزان “سلوق” العائم عن السيطرة تماما والذي يعمل كخزان نفط خام بسعة 1.5 مليون برميل تقريبا وهو من منشآت حقل البوري.

الشركة الليبية للموانئ وفي بيان بها، قالت” انفك ارتباط الخزان من مخطاف التثبيت وأنابيب التعبئة بحقل البوري البحري لسوء الأحوال الجوية، جميع الموانيء النفطية والتجارية في خليج سرت في حالة طوارئ استعدادا لأي طارئ في حال ارتطامه باي منشأة”.

وأوضح البيان أن الخزان هو عباره سفينة نقل خام طولها 335 متر وعرض 50 متر تقريبًا تم تحويرها لتصبح خزان عائم عام 1989 وهو مخرد من عام 2017.

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