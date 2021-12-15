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«الرئاسي» يقيل عبدالباسط مروان ويكلف آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارين حمل أحدهم رقم (55) والثاني (56) لسنة 2021 بإقالة عبدالباسط مروان من منصبة، وترقية العميد عبدالقادر منصور خليفة بعد ترقيته إلى لواء، وتكليفه آمراً للمنطقة العسكرية طرابلس بدلاً منه.

وجاء في نص البيان الأول الذي حمل رقم (55)، بتعيين الرقم 17269 عميد عبد القادر سعد خليفة آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية.

وفي نص القرار الثاني الذي حمل رقم (56)، بترقية الرقم 17269 عميد عبد القادر سعد خلفية استثنائيا إلى رتبة لواء.

وختم القرارين، بضرورة العمل بهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما ويلغى ما يخالفهما من أحكام وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

 

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الرئاسي عبدالباسط مروان

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صحيفة الساعة 24

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