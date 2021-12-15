المفوضية تُسلم اللجنة البرلمانية تقرير الطعون

العنوان-طرابلس

أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وبحسب بيان المفوضية، جاء ذلك خلال لقاء جرى في ديوان مجلس النواب بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة «النواب» الهادي الصغير اليوم الأربعاء.

وشكل مجلس النواب الأسبوع الماضي لجنة من أعضائه للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة المجلس في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وكانت قد عقدت اللجنة البرلمانية، يوم السبت الماضي، اجتماعا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح؛ وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجه الانتخابات.