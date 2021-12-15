تقرير بريطاني يواكب تطورات التحقيقات في تفجير مانشستر أرينا الإرهابي

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مانشستر إيفننغ نيوز” البريطانية تطورات التحقيقات في تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل الآراء التي أدلى بها الخبير في التطرف “ماثيو ويلكينسون” للجان التحقيق بشأن المعرفة المسبقة لتنظيم “داعش” الإرهابي بتنفيذ هذا التفجير من خلال تبني المسؤولية عنه على حساب تابع للتنظيم بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد وقوعة بـ18 دقيقة فقط.

وتابع “ويلكينسون”: إن الدلائل تبين أن التنظيم الإرهابي تلقى تنبيهًا بشأن التنفيذ الذي لم يتم بالتنسيق معه، فيما أصر في وقت سابق شقيق سلمان العبيدي هاشم الذي كان في العاصمة طرابلس وقت التفجير على عدم علمه بما كان يخطط له شقيقه مع الإدعاء بعدم حمله أفكار متطرفة.

وأشار التقرير إلى أن هاشم أقر أخيرًا في الـ23 من أكتوبر من العام 2020 في مقطع مصور للتحقيقات معه بتأييده لمفهوم “الجهاد العنيف” والمساعدة في تنفيذ التفجير من أجل تنظيم “داعش” الإرهابي الذي نقل خبر التفجير عبر شخص لا يتحدث الإنجليزية كلغة أم وفقا لـ”ويلكينسون”.

وأضاف “ويلكينسون” أن الجماعة الإرهابية كانت ذكية جدًا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وإنه من الممكن أنهم ادعوا ذلك للتو لكنه يوحي أنهم على الأقل لديهم نوع من التنبيه حول هذا التفجير المستوحي بلا شك منهم إذ لربما ساعد أعضاء جماعة “كتيبة البيطار الإسلامية” الأخوين العبيدي.

وبين “ويلكينسون” إنه ليس من غير المعتاد ألا ينشر تنظيم “داعش” الإرهابي مقطعًا مصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن مسؤوليته عن أي تفجير، مؤكدًا أن المقطع الذي أقر فيه هاشم العبيدي بمسؤوليته في وقت لاحق لربما كان البديل لمقطع التنظيم.

وفي معرض رده على سؤال من محامي التحقيق “نيكولاس دي لا بوير” قال “ويلكينسون” إنه خلص حتى قبل اعتراف هاشم العبيدي إلى أن التفجير يمكن أن ينسب لتنظيم “داعش” الإرهابي مع وجود 18 سببًا لذلك، فالقيمة الرمزية للهدف ضد فكرة الغرب وتجاهلها القاسي لحياة الأبرياء سمة من سمات تفجيرات التنظيم.

وأوضح “ويلكينسون” إن تنظيم “داعش” الإرهابي هاجم فكرة الغربيين لاختلاط الرجال والنساء في المنتديات الثقافية، لافتًا إلى أن هذا له جذوره المتمثلة في توجيه صدر في الـ22 من سبتمبر من العام 2014 لزعيم التنظيم الذي مات لاحقًا أبو محمد العدناني.

وأضاف “ويلكينسون”: إن هنالك سبب آخر لاحتمال ارتباط سلمان العبيدي بتنظيم “داعش” الإرهابي حينما كان يقاتل في ليبيا عام 2014 في مدن درنة وسرت والجنوب مضيفا بالقول: “ليس هناك شك على الإطلاق في أنه استلهم على الأقل من النظرة العالمية للتنظيم وأهدافه الاستراتيجية لإحداث الفوضى في الغرب.”

وتطرق “ويلكينسون” إلى الإرهابيين الليبيين المقيمين في مدينة مانشستر بما فيهم عبد الرؤوف عبد الله وسلمان وهاشم العبيدي فهم من المجندين النموذجيين في تنظيم “داعش” الإرهابي لكونهم شباب وغير متعلمين وأميين دينيا ومن المحتمل أن يكونوا متورطين في تعاطي المخدرات.

وتابع “ويلكينسون” إن التعاليم الأخلاقية في صميم الرسالة الإسلامية والقرآن الكريم تحرم الهجمات الانتحارية مؤكدا إن سلمان العبيدي كان يعرف 6 أشخاص على الأقل في مانشستر ممن أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية في ظل افتقاره للتحصيل العلمي الذي ربما جعله يشعر بالرفض المنهجي.

وأضاف “ويلكينسون” إن سلمان العبيدي كان سيجد الاستياء في المجتمع البريطاني لأنه لم يتم العثور على مكان له ليزدهر فيه في وقت مثل فيه تشويه سمعة النساء والعنف تجاههن لا سيما من غير المسلمات سمة من سمات التطرف لديه، فالغالبية ممن لديهم هذه السمة اكتسبوا السمات الأخرى لاحقًا.

وتحدث “ويلكينسون” عن فشل الحكومة البريطانية في إدماج رمضان العبيدي وأسرته في المجتمع البريطاني وهو أمر ساهم في تكوين الفكر المتطرف لديهم مبينا إن مسجد “ديدسبري” لم يكن دينيا خالصا بل تضمنت خطب الجمعة فيه أمورا سياسية لا علاقة لها بالدين.

إلى ذلك بدأت الفترة القانونية لتقديم محامي الضحايا الـ22 مذكراتهم للتحقيق المستمر في الفظائع ليتم على مدى الأسبوع الجاري دعوة المشاركين الأساسيين” في التحقيق لتقديم طلباتهم إلى رئيس التحقيق السير “جون سوندرز” بشأن 4 فصول من الأدلة التي تم سماعها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتابع التقرير: إن الفصول هي الـ9 لتجربة الناجين والـ10 لاستجابة خدمات الطوارئ في الليل والـ11 لتفجير القنبلة وأثرها والـ12 لفحص الضحايا الـ22. مؤكدًا أن “سوندرز” خلص في تقارير 3 سينشرها عن الكارثة إلى وجود أوجه قصور خطيرة” من قبل مالكي المكان ومقاولهم الأمني وشرطة النقل البريطانية.

وبين “سوندرز” أنه كان يجب تحديد هوية الإرهابي في تلك الليلة وهو ما كان سيرجح بشدة أن تكون الخسائر في الأرواح والإصابات أقل.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية