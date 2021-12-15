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اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعاً بمقرها في سرت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” توجهوا إلى مقر اللجنة الدائم في مدينة سرت؛ لعقد اجتماع لأعضاء اللجنة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى استكمال ما تم التوصل إليه خلال الجولة الأخيرة الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة في كلٍّ من مصر وتركيا وروسيا.

يُشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، عقدت في ديسمبر الجاري، اجتماعات عدة في الدول المذكورة، وصفها “المحجوب” بـ”الإيجابية والمشجعة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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