اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعاً بمقرها في سرت

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، اللواء خالد المحجوب، إن أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” توجهوا إلى مقر اللجنة الدائم في مدينة سرت؛ لعقد اجتماع لأعضاء اللجنة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى استكمال ما تم التوصل إليه خلال الجولة الأخيرة الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة في كلٍّ من مصر وتركيا وروسيا.

يُشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، عقدت في ديسمبر الجاري، اجتماعات عدة في الدول المذكورة، وصفها “المحجوب” بـ”الإيجابية والمشجعة”.

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