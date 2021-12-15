مستشار الأمن القومي الليبي يستقبل في مكتبه بطرابلس السفير الأسباني لدى ليبيا

طرابلس 15 ديسمبر 2021 (وال)- استقبل مستشار الأمن القومي الليبي السيد إبراهيم بوشناف في مكتبه بمدينة طرابلس اليوم الأربعاء، سفير مملكة أسبانيا لدى دولة ليبيا السيد خافيير غارثيا لاراتشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الليبية الإسبانية، و الأوضاع الراهنة.

وبحث الطرفان أوجه التعاون بين مجلسي الأمن القومي في كلا البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن، والهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب الدولي.

وأكد المستشار إبراهيم بوشناف أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دوليةلافتا إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.

وتناول اللقاء أهمية مجلس الأمن القومي ودوره في التنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يضمن حماية الأمن القومي الليبي.

من جهته أعرب السفير الاسباني عن سعادته بهذا اللقاء متمنيا لليبيا وشعبها الصديق كل خير وتقدم وازدهار، وأن تتم العملية الانتخابية القادمة في موعدها و أجواء ديمقراطية.

كما جدد دعم بلاده لأي جهود تعزز استقرار ليبيا. (وال – طرابلس) أ ز

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