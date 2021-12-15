السايح يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة أيفس

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) دانييل روبنستين، بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء ملف التعاون مع منظمة أيفس كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.

وأعرب السايح عن تقديره لمنظمة أيفس ودعمها للمفوضية منذ تأسيسها، وما قدمته من دورات تدريبية وبرامج توعوية وأنشطة متميزة أضافت زخما من الخبرة والمعلومات إلى كوادر العمل بالمفوضية.

من جهته ثمّن روبنستين جهود المفوضية في والمستوى المتطور الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مبديا في الوقت ذاته استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقا لأعلى المعايير المهنية.

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