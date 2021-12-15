الليبية للموانىء: سفينة «مخردة» لتخزين النفط تخرج عن السيطرة في حقل البوري

أعلنت مصادر نفطية عن خروج خزان «سلوق» العائم عن السيطرة تماما و الذي يعمل كخزان نفط خام بسعة 1.5 مليون برميل تقريبا وهو من منشأت حقل البوري.

وقال بيان صادر عن الشركة الليبية للموانئ: “انفك ارتباط الخزان من مخطاف التثبيت وأنابيب التعبئة بحقل البوري البحري لسوء الأحوال الجوية. جميع الموانيء النفطية و التجارية في خليج سرت في حالة طواريء استعدادا لأي طاريء في حال ارتطامه باي منشأة”.

وأضاف البيان “الخزان هو عباره سفينة نقل خام طولها 335 متر وعرض 50 متر تقريبا تم تحويرها لتصبح خزان عائم عام 1989 وهو مخرد من عام 2017 وهو يتجه شرقا تقريبا”.

وفي بيان آخر، أكدت الشركة، إنطلاق القاطرة إيراسا لملاقات الخزان العائم بمتابعة مدير فرع الشركة بميناء طبرق البحري، زاكي حسين.

وتابع البيان “مدير فرع الشركة بميناء طبرق يتواجد مع طاقم القاطرة إيراسا بصحبة المرشد الأول نفطي محمد بوفراج وعضو مجلس الإدارة ومدير عام الميناء الحريقي النفطي وبتعليمات من رئيس مجلس الإدارة بالشركة”.