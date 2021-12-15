الصغير: إقامة الانتخابات في موعدها أصبح مستحيلا

العنوان-طرابلس

قال رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، أنه “أصبح من المستحيل إقامة الانتخابات في موعدها المحدد”.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عقب استلامه من مفوضية الانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة.

وأكد الصغير أن باقي أعضاء اللجنة سيناقشون التقرير المستلم من المفوضية.

وأشار الصغير إلى أن التقرير تناول كافة الصعاب التي تواجهها مفوضية الانتخابات لعرضها على مجلس النواب ومحاولة معالجتها.

لافتا إلى أن الأسبوع لمقبل سيعقد مجلس النواب جلسة لعرض التقرير على كافة أعضاء المجلس.

وأكد الصغير أن مجلس النواب هو من سيحدد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات.

وكانت قد أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

وبحسب بيان المفوضية، جاء ذلك خلال لقاء جرى في ديوان مجلس النواب بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة «النواب» الهادي الصغير.