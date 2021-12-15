“أبو جناح”: مناقشة علاوة مهندسي الكهرباء في الاجتماع الوزاري المقبل

أكد رئيس الحكومة المكلف، رمضان أبو جناح، دعم الحكومة للشركة العامة للكهرباء في القيام بمهامها، والتغلب على العراقيل التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء “أبو جناح” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، حيث بحث الطرفان مقترح تنفيذ علاوة مهندسي وفنيي الشركة، على أن يتم نقاشها في اجتماع الحكومة المقبل؛ تمهيداً لاعتمادها.

كما تطرق “أبو جناح”، خلال الاجتماع، إلى ضرورة انجاز شركة الكهرباء مهام صيانة محطات التوليد وغرف التوزيع وإتمام المشروعات القائمة في الإطار الزمني المحدد.

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