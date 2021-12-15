المفوضية تسلم التقرير النهائي حول الطعون الانتخابية إلى لجنة مجلس النواب

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء أنها أحالت التقرير النهائي حول الطعون الانتخابية إلى اللجنة المشكلة من مجلس النواب.

وذكرت المفوضية :”تمت إحالة التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة. إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية”.

وسلم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح رئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير. التقرير متضمناً بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة.

يشار إلى أن اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.